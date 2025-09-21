Nube de humo de refinería cubre cielo de Salina Cruz

Una densa nube amarillenta cubrió el cielo de Salina Cruz, en la mañana de ayer sábado, luego de que la planta catalítica II de la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, dejó de operar debido a una falla en el equipo dinámico que la sacó de operación.

En otras ocasiones, cuando la primaria I sale de operación, el cielo se cubre de humo negro, que indica la quema de residuos petrolíferos, pero en esta vez el humo blanco significó, dijeron trabajadores, la emisión de gases por el proceso de destilado en la catalítica dos.

La presencia del humo amarillento se prolongó por poco más de dos horas, desde las siete de la mañana en que la catalítica II quedó fuera de operación. En este año, en varias ocasiones ambas plantas han salido de operación.

Del mismo modo, varios trabajadores informaron que aproximadamente a las dos y media de la madrugada del viernes se suscitó un incendio en la planta catalítica uno, derivado aparentemente de un cortocircuito en el tablero eléctrico.

Por la presencia de aceites y derivados de residuos de hidrocarburo regado en el piso, el fuego comenzó a expandirse, sin embargo, la oportuna intervención del equipo contra incendio controló y sofocó el fuego. No hubo daños a las personas.