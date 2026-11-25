El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, defendió el actual modelo educativo y minimizó el éxodo de jóvenes hacia las filas del crimen organizado al señalar que para el Gobierno de la 4T hay becarios, no sicarios.

Al comparecer ante comisiones del Senado, apuntó: “En los gobiernos de la transformación nuestros jóvenes son becarios, ya no sicarios revoltosos o ninis como les llamaron en el pasado”.

Informó que durante 2026 alrededor de 20 millones de estudiantes de todos los niveles recibirán una Beca para el Bienestar.

Presupuesto para 2027

En el marco de la Glosa del Segundo Informe, dijo que prueba de ello es el presupuesto aprobado para 2027 creció en un 11 por ciento y alcanzará una cifra histórica de 1.3 billones de pesos, el más alto que se haya tenido.

Destacó el programa La escuela es Nuestra, que atiende a más de 73 mil planteles beneficiando a 8.8 millones de estudiantes.

“Más de 150 millones de libros de texto llegaron antes que los niños a las aulas. Llegaron a tiempo para despertar su curiosidad, creatividad, además de ayudar a los maestros y a las maestras a diseñar proyectos o conocimiento audio a la práctica, al territorio y se vincula con la vida y la comunidad”.

Estrategia de salud

En su exposición inicial, refirió la estrategia “Vive saludable, vive feliz”, que llegó a más de 83 mil primarias públicas en México. Tenemos el expediente de salud de casi 11 millones de niños y niñas. Las enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron y tomaron su peso y su talla, revisaron sus dientes, revisaron su vista y le dieron una plática sobre alimentación saludable.