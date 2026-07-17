Nueva baja de la FGR en dos días

La Fiscalía General de la República (FGR) cesó de su cargo al fiscal especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia, Óscar Langlet González, confirmaron fuentes ministeriales.

Se trata del segundo ajuste en lo que va de la administración de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, luego de la salida de Ulises Lara López de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, por “motivos personales”.

Langlet González fue uno de los colaboradores más cercanos del extitular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, actual embajador de México en el Reino Unido.

Durante el periodo de Gertz Manero al frente de la FGR, Óscar Langlet González se desempeñó como jefe de asesores y consejero político.

En las próximas semanas, la FGR dará a conocer los nombres de los funcionarios que sustituirán a los fiscales recientemente removidos de su cargo, indicaron las fuentes consultadas.