Nueva Corte entrará en funciones con mucha fuerza

El presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, se reunió el martes durante dos horas con senadores para afinar los detalles de la ceremonia de toma de posesión de las nuevas personas juzgadoras, entre ellas las y los nueve ministros que integrarán el nuevo Poder Judicial.

Al salir del desayuno al qué fue invitado por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, el virtual próximo ministro presidente de la Corte informó a los medios de comunicación que se trabaja para evitar que haya vacíos en el relevo que habrá en el máximo tribunal del país.

“La Corte va a realizar sus actividades con mucha fuerza, yo espero que sea desde el primer día. Tenemos muchas tareas, muchos expedientes, nos estamos preparando ahorita para que no haya un vacío, una laguna, para que desde que entremos comencemos a tomar las decisiones que correspondan en el cambio que vamos a ver”, afirmó.

Dijo que entre esas decisiones está la integración del órgano de Administración de la SCJN.

-¿Cómo avanza la transición ministro con la ministra presidenta Norma Piña?, se le preguntó.

-Vamos muy bien, está fluyendo la información, la información necesaria para tomar las decisiones y los ajustes, los cambios que vamos a tener a partir del primero de septiembre, respondió.

-¿Lo vamos a ver con toga?

-Eso también lo vamos a dar a conocer más adelante.

La presidenta está invitada a la ceremonia

Hugo Aguilar señaló que ya enviaron la invitación a la presidenta Claudia Sheinbaum para que asista a la ceremonia de instalación de la nueva Corte.

“Ya hicimos la invitación y con la información que llevo hoy vamos a hacer algunos ajustes a la invitación, pero va a ser un acto republicano de gran importancia como el momento lo amerita. (…) La invitación que nos corresponde a nosotros es a la Corte, a la sesión solemne de instalación, hemos invitado al Senado, a la Cámara de Diputados, a la presidenta de la República, va a ser un acto republicano de los poderes que surgen del pueblo, que ese es el acto histórico y el momento que estamos viviendo en el país inédito. A lo largo de su vida no había ocurrido una cuestión como la que ahora tenemos y es lo que vamos a hacer”, puntualizó.