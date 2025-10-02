Nueva directora general de Puertos

La Secretaría de Marina (Semar) a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), informó que la Capitán de Altura, María Marisa Abarca Hernández, asumió el cargo como directora general de Puertos.

El Capitán de Altura, Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo, entregó el nombramiento.

De acuerdo con la Marina, la Capitán Abarca realizó sus estudios en la Escuela Náutica Mercante de Tampico, efectuó una Especialidad en Dirección de Instituciones Educativas en la Universidad Panamericana y cuenta con más de 30 años de experiencia en la Marina Mercante en los rubros de transporte marítimo y puertos.

Desde 2007 ha ocupado puestos operativos y de toma de decisiones en la Administración Pública Federal, en Administraciones y Terminales portuarias; como jefe de Centro de Control de Tráfico Marítimo, Oficial de Protección, Loading Master, asimismo, ha navegado en diversos buques mercantes.