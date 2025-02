La nueva tómbola y circo realizado por Morena en el Senado sólo busca imponer jueces, magistrados y ministros a modo de cara a las elecciones judiciales del próximo 1 de junio, por lo que el PRI decidió no ser parte de esta farsa inconstitucional, aseveró el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve.

El senador emitió un discurso en la inauguración de la reunión plenaria de legisladores en la sede nacional del partido, donde se detalló la agenda legislativa para el periodo de sesiones que inicia este 1 de febrero.

“Nosotros ayer no acudimos a ese circo de la tómbola de Morena en la Cámara de Senadores y no acudimos porque no vamos a permitir o avalar todas estas acciones que han roto, han terminado con la carrera judicial, con la división de poderes”, dijo ante el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, así como diputados federales y senadores.

Expuso que las senadoras del PRI, Carla Toledo y Claudia Anaya, integrantes de la Mesa Directiva del Senado, no estuvieron presentes en este “nuevo circo” porque lo que ellos quieren es poner a jueces y magistrados a modo.

Magistrados califican como “pantomima”

Por su parte, el magistrado Juan José Olvera afirmó que los senadores del bloque mayoritario, integrado por Morena, PT y PVEM, hubieran hecho la “pantomima” con los 25 aspirantes que consiguieron ante el TEPJF que se reactivara la elección judicial y no con los más de mil incluidos en la tómbola.

“El TEPJF debió haber mandado para que hicieran toda la pantomima que hicieron ayer con la tómbola con 25 personas y no con los mil 200 que hicieron. De dónde salió el derecho de estás personas que ya están en la boleta sin quiera haberlo pedido porque la Corte ha dicho que no y ellos no activaron el juicio electoral”, cuestionó.