Nuevas excarcelaciones: liberan al menos a 80

Al menos 80 presos políticos fueron excarcelados ayer domingo en Venezuela, donde un proceso de liberación de detenidos avanza a cuentagotas bajo la presión de Washington tras la caída de Nicolás Maduro. El gobierno de Delcy Rodríguez prometió un “número importante” de liberaciones.

La oposición y defensores de derechos humanos denuncian, no obstante, lentitud en el proceso. Familiares aguardan a las afueras de los penales y pasan la noche a la intemperie con la esperanza de ver a sus seres queridos salir de los calabozos.

“Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados en todo el país. Probablemente, se producen más excarcelaciones”, escribió el director de Foro Penal, Alfredo Romero.

El abogado Gonzalo Himiob, también de Foro Penal, precisó que las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada.