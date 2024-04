Nuevas pensiones se entregarán en julio

Desde las instalaciones de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió que una vez que el próximo 1 de mayo se publique la nueva ley con la que se creará el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el primer pago a un trabajador beneficiario se otorgará dos meses después.

“Nos va a llevar algún tiempo, espero que en dos meses después del día primero de mayo, el primero de julio, si podemos, esté cobrando su compensación el primer trabajador. Ese es mi plan”, calculó tras pregunta sobre el tema en la mañanera de este viernes.

En ese sentido, el jefe del ejecutivo refirió que una vez aprobada por el Congreso de la Unión la nueva estrategia de pensiones para compensar a los trabajadores, en primera instancia se tendrá que publicar la ley, lo que se hará el próximo 1 de mayo.

“Ese fue mi compromiso. Desde que estuve con los trabajadores en Río Blanco, el 7 de enero, ofrecí lo del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces, el 1 de mayo, Día del Trabajo, vamos a presentarlo”, señaló.

En otro tema, el presidente López Obrador llamó al gobierno de Estados Unidos a eliminar su Informe Anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estados Unidos, pues lo acusó de ser violatorio a la soberanía de cualquier país.

López Obrador afirmó que Estados Unidos mantiene una política exterior injerencista e intervencionista, la cual “no cambian”.

Así también, se refirió al casos del alto funcionario de la FGR, luego de que la Fiscalía General de la República aclaró que el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Felipe de Jesús Gallo, usó “una palabra inadecuada” al señalar que México era “campeón de fentanilo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no fue de mala fe y que tiene confianza en el funcionario.

“Yo estoy de acuerdo con lo que informó la Fiscalía y me quedo con eso. Es que hay veces que utilizamos palabras que no son las adecuadas, a todos nos pasa”, dijo López Obrador.

Chetumal zona libre de impuestos

Y a 37 días de las elecciones, el presidente López Obrador informó que firmó un decreto presidencial para declarar a Chetumal, Quintana Roo, como zona libre de impuestos para productos de importación.

“Ya firmé un acuerdo para que Chetumal se convierta en zona libre, van a poder comprar todo a precio muy bajo, mercancías de todo el mundo, como era antes”, dijo López Obrador.AMLO descarta irse del paísY ante las versiones de que al término de su sexenio se irá del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se quedará, “no en el gobierno”, sino en México, como cualquier otro ciudadano.

“Otros que expresan ya ustedes se van y nosotros nos quedamos, ¿cómo es eso? Yo también me voy a quedar, no en el gobierno, pero me quedo en México, igual como se va a quedar cualquier otro mexicano, porque están con esa idea, ‘total, ustedes ya se van, pero nosotros nos quedamos´”, expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.