La protección de perros, gatos y otras especies tendrá nuevas reglas en México. Con 115 votos a favor y uno en contra, el Senado de la República aprobó la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, una legislación que establece responsabilidades para los dueños, endurece las medidas contra el maltrato y contempla multas que pueden superar los 100 mil pesos.

Uno de los cambios fue el reconocimiento de los animales como seres sintientes, es decir, organismos capaces de experimentar dolor, miedo y estrés. A partir de este principio, la legislación establece obligaciones para las autoridades federales, estatales y municipales.

La normativa contempla reglas para la tenencia responsable de animales de compañía, además de disposiciones relacionadas con espectáculos, actividades deportivas, zoológicos, acuarios y producciones audiovisuales en las que participen distintas especies.

Reparación de daños

Otro punto importante es que las personas responsables de maltrato o abandono tendrán que hacerse cargo de los gastos que genere la atención de los ejemplares afectados. Esto incluye servicios veterinarios, tratamientos, rehabilitación y resguardo.

Entre las conductas que contempla el nuevo ordenamiento se encuentran el abandono de animales, las peleas de perros, las mutilaciones realizadas por motivos estéticos y la utilización de ejemplares vivos como blancos de entrenamiento.

También se establecen restricciones para mantenerlos atados o sujetos en condiciones que puedan provocarles lesiones. En cuanto a los espectáculos y actividades deportivas, la legislación establece condiciones para regular la participación de animales y evitar situaciones que comprometan su bienestar.