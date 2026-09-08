Nuevo apagón nocturno deja zonas de Mérida sin luz

A menos de una semana del apagón masivo que afectó a gran parte de la Península de Yucatán, durante la madrugada de ayer lunes se registró una nueva interrupción en el suministro de energía eléctrica en la capital.

El corte de energía ocurrió alrededor de la 1:15 de la madrugada, dejando completamente a oscuras diversos sectores del sur de Mérida y del segundo cuadro.

El servicio comenzó a restablecerse alrededor de la 2:45 horas; sin embargo, en la calle 69 entre 32 y 42, en el centro de la ciudad, el suministro de electricidad regresó alrededor de las 11:30 de la mañana de este lunes.

Vecinos bloquean calles

Por esta misma situación, vecinos de la colonia Obrera bloquearon la calle 66 por 97-A para exigir a la CFE el restablecimiento de la energía, pues desde la noche del sábado no tienen electricidad.

Esta nueva suspensión de la energía ha generado preocupación, después del apagón masivo ocurrido la semana pasada, el cual afectó a miles de usuarios en Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas.

En esa ocasión, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atribuyó la interrupción a daños provocados por actos de vandalismo en líneas de transmisión.

Hasta el momento, la CFE no ha informado oficialmente las causas de esta nueva suspensión del servicio eléctrico, ni ha precisado si el incidente representa alguna afectación adicional a la infraestructura eléctrica, que supuestamente fue dañada la semana pasada.