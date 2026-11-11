Nuevo caso de gusanobarrenador en humanos

Autoridades del sector Salud a nivel federal confirmaron la detección de un nuevo paciente con miasis por gusano barrenador en el estado de Yucatán.

Con esta actualización, la entidad alcanza un acumulado de 48 contagios confirmados y un fallecimiento registrado en lo que va del 2026.

Con estas cifras, Yucatán se ubica en el primer lugar de la Península en el registro de esta afección en humanos, ubicándose por encima de Quintana Roo, que contabiliza 25 casos, y de Campeche, que suma 11 infectados durante el mismo periodo.

Las instancias correspondientes mantienen la vigilancia epidemiológica y piden a la población reforzar las medidas de prevención y cuidado en heridas expuestas de las personas para evitar mayores complicaciones.