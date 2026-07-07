Nuevo Laredo y Tampico establecen corredor económico

En un momento en que México busca aprovechar el reacomodo de las cadenas globales de suministro y fortalecer su posición frente al comercio de Norteamérica, Nuevo Laredo y Tampico dieron un paso estratégico para articular una nueva ruta económica entre la frontera y el Golfo de México.

La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, impulsa junto con el gobierno de Tampico, encabezado por la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, una agenda de integración productiva que busca conectar la capacidad aduanera, logística y exportadora de la frontera norte con la infraestructura portuaria y comercial del sur de Tamaulipas.

Firma

El proyecto se formalizó mediante la firma de un acuerdo interinstitucional entre ambos municipios, el cual busca traducir el Corredor Económico Tamaulipeco en oportunidades concretas para empresas, emprendedores, productores y sectores estratégicos de la entidad.

“Este corredor económico representa una ruta directa de transformación para nuestras empresas, para nuestros emprendedores y para las familias tamaulipecas. Estamos construyendo un puente de oportunidades que permitirá que el talento y la calidad de los productos hechos en Nuevo Laredo lleguen a nuevos mercados y continúen creciendo”, afirmó Carmen Lilia Canturosas.

Dos puntos clave para la economía

La iniciativa adquiere relevancia nacional porque articula dos puntos clave para la economía mexicana: Nuevo Laredo, considerado el principal cruce terrestre de comercio exterior del país, y Tampico, uno de los puertos estratégicos del Golfo de México.

La apuesta es convertir esa conexión en una plataforma de negocios, promoción, capacitación, vinculación empresarial y atracción de inversiones.

En una primera etapa, la estrategia prevé la participación de alrededor de 360 empresas de ambas regiones, las cuales podrán acceder a encuentros de negocios, intercambio de experiencias, mecanismos de promoción y esquemas de capacitación para ampliar su presencia en nuevos mercados.