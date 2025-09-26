Nuevo León impulsa creación de la Ley Cuidadoras

Martha Herrera González, titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, anunció que se impulsa a nivel estatal y se cabildea a nivel nacional la creación de una “Ley Cuidadoras”, que permita apoyar a las personas dedicadas al cuidado de adultos mayores, con alguna discapacidad e incluso menores.

La funcionaria fue entrevistada en el marco de la entrega de reconocimiento por parte del Senado y de la Organización Distrito para las Mujeres en el Mundo, que reconoce 19 mujeres y cuatro hombres de todo el país que impulsan el empoderamiento, la protección, la lucha por la igualdad entre géneros y los derechos humanos.

En entrevista expuso que en Nuevo León sigue en la lucha, con avances en la representación política, con paridad en los tres poderes, pero aún hay un camino por recorrer en los municipios y que una mujer gobierne el estado.