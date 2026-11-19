El líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes estadounidense, Hakeem Jeffries, prometió investigaciones a fondo contra el presidente Donald Trump, tras ser nominado por su partido para convertirse en la primer persona de color que presida la Cámara Baja.

Los demócratas, que arrasaron en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, eligieron a Jeffries en una votación a puerta cerrada.

El nuevo Congreso entra en funciones en enero próximo, y Jeffries, de 56 años, deberá ser ratificado por la mayoría de los 435 miembros, que para entonces estará en manos de los demócratas.

Buscará revertir las políticas del republicano

El partido opositor al presidente Trump promete que intentará revertir las políticas del republicano y que abrirá investigaciones sobre todos los aspectos de su administración y su familia.

“Vamos a luchar para garantizar que, ante la corrupción, el caos y la crueldad sin precedentes que sufre el pueblo estadounidense, los demócratas de la Cámara de Representantes hagan rendir cuentas a los corruptos, no por motivos partidistas, sino por motivos patrióticos”, afirmó Jeffries ante la prensa.

El representante por California, Robert García, que tendrá un cargo clave en la nueva mayoría, amenazó con varias comisiones de investigación, y anunció que había mandado cartas a una docena de personas del círculo presidencial, incluidos los hijos de Trump.

El ala socialista de los demócratas ha aumentado sus representantes en el Congreso, y aunque habían amenazado con retirar su apoyo a Jeffries, finalmente no presentaron ningún rival.