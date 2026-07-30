Nuevo récord de apagones en 74 % de la isla

Cuba se prepara para otra jornada de apagones récord. Según las previsiones de la empresa estatal UNE, el 74 % de la isla carecerá de electricidad durante las horas de mayor consumo, la cifra más alta registrada desde que se comenzaron a publicar datos oficiales acerca de la red eléctrica en 2022.

Anteriormente se verificaron picos del 72 % los días 5 y 17 de julio. Para el periodo de máxima demanda, UNE estima una capacidad de generación de apenas 850 megavatios frente a una necesidad de 3.200 MW, lo que arroja un déficit previsto de 2.380 MW.

Nueve de las 16 unidades termoeléctricas del país se encuentran actualmente fuera de servicio debido a averías o tareas de mantenimiento, incluida la central “Antonio Guiteras”, la mayor de la nación.

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde hace más de dos años —agravada por la falta de inversión y la escasez de combustible—, lo que provoca cortes de luz diarios y reiterados apagones a escala nacional.