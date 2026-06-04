Nulidad de elección podría aplicarse en 2027: Alcalde

Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, señaló que podría aplicarse para la elección de 2027 la nulidad por injerencia extranjera. Esto, tras la reforma publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En conferencia de prensa matutina, Alcalde Luján detalló que en el artículo 40 de la Constitución mexicana también se establece el rechazo a la injerencia extranjera en elecciones.

“El artículo 40 con claridad establece que aquí (…) Dice, ‘el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones’. Eso es texto vigente actualmente”, apuntó.

“¿Podría aplicar para las elecciones del 27?”, se le preguntó en el Salón Tesorería.

“Podría. A ver, no tenemos todavía las normas secundarias, eso hay que esperar a las normas secundarias, pero dado que está en nuestra norma constitucional, podría haber una interpretación de que estableciéndose en la carta magna puede ser considerado”, respondió.

Arranca “Derecho de réplica”

Además, la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, encabezó la primera emisión del espacio denominado “Derecho de réplica”, un ejercicio que, aseguró, servirá para presentar información oficial que contradiga noticias falsas y campañas de desinformación difundidas en medios de comunicación y redes sociales.

La funcionaria sostuvo que en los últimos años se han desplegado estrategias de desinformación y difusión de contenidos falsos, por lo que anunció que cada jueves a las 17:00 horas se expondrá la manera en que operan las redes de “fake news”, así como también aclarar información relacionada con temas de interés público.

Durante la presentación, Alcalde expuso dos casos que calificó como ejemplos de “narrativas falsas”. Uno de ellos fue la información difundida por Radio Fórmula sobre una presunta crisis económica en Sinaloa tras la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya. La consejera cuestionó los señalamientos realizados por Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y presentó datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, con los que afirmó que la entidad registró un crecimiento económico de 4.2 %.