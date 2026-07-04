Número de muertos por sismos asciende a 2 mil 645

El número oficial de fallecidos por los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio asciende a dos mil 645 y el de heridos a 12 mil 666, según el último informe del Ministerio del Poder Popular para las Comunicaciones e Información, publicado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Asimismo, se informó que se han rescatado a un total de seis mil 462 personas.

Las autoridades venezolanas también reportan 15 mil 50 personas desplazadas, 885 edificios dañados y 189 derrumbados. 86 mil 117 familias reciben asistencia.

Hasta el momento, se han registrado 890 réplicas. Rodríguez informó que 885 edificios resultaron dañados, 189 de los cuales se derrumbaron.

En cuanto a la ayuda humanitaria, el gobierno ha distribuido hasta el momento 78 mil 478 paquetes de alimentos, 453 mil 326 litros de agua y nueve mil 486 litros de alimentos líquidos, mientras que el número de pacientes atendidos asciende a 20 mil 909.

Un total de 29 mil 567 trabajadores y tres mil 305 rescatistas internacionales participan en las operaciones de emergencia.