Nunca abandonamos al desprotegido: Claudia

Desde Tenango de Doria, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que están en marcha las obras de rehabilitación por las lluvias de octubre de 2025 que afectaron a cinco estados, entre ellos Hidalgo, y en total, a lo largo del sexenio en la entidad se invertirán 41 mil 865 millones de pesos (mdp) en infraestructura educativa, carretera y ferroviaria, lo que refleja la esencia de la Cuarta Transformación: que nunca abandonará a los desprotegidos ni a quien más lo necesita.

“Bueno, ¿ahora a qué venimos? A decirles que no los hemos olvidado, que vamos a reconstruir todos los caminos, todos los puentes afectados. Si todavía queda una escuela, todas las escuelas que fueron dañadas, todo va a ser reconstruido en Tenango de Doria y en todos los municipios que fueron afectados por las lluvias.

“En algunos lados ya se empezó y en otros lados vamos a empezar el lunes, pero todos los caminos van a ser rehabilitados. Es una inversión muy importante, pero refleja algo que para nosotros es de corazón: y es que nosotros nunca abandonamos al desprotegido, al que lo necesita”, destacó desde la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, donde se desarrolló el evento.

Atención a emergencia

Recordó que desde el primer momento de la emergencia se atendió a la población de los cinco estados afectados: Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla y Veracruz, con un primer apoyo directo y sin intermediarios para labores de limpieza, el cual se sumó a la apertura de caminos y la atención a más de 100 mil personas que resultaron afectadas con el apoyo de las Fuerzas Armadas que habilitaron un puente aéreo y pusieron en marcha el Plan DN-III-E y el Plan Marina.

Reconoció la solidaridad y la fraternidad del pueblo de México como una característica única que no hay en otra parte del mundo y que se demuestra en momentos difíciles, como los que vivieron los habitantes de estos cinco estados en octubre del año pasado.

Durante el evento, atendió de manera directa la petición de los pobladores de Tenango sobre el abasto de medicamentos en los hospitales y centros de salud de la región, por lo que la mandataria realizó un recorrido por la Unidad de Salud del IMSS-Bienestar, donde encontró que hay un 80 % de abasto de medicamentos gracias al programa Rutas de la Salud y un 20 % que será atendido, ya que se registró una problemática con un proveedor.

Previo al evento, en Pachuca, la jefa del Ejecutivo encabezó, junto al gobernador Julio Menchaca Salazar, la inauguración de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento.

Invita a clase masiva de beisbol y softbol

A su vez, la presidenta invitó a la ciudadanía a la Clase Nacional de Beisbol y Softbol el próximo domingo 3 de mayo, la cual se celebrará de forma simultánea en todo el país.

Junto al gobernador de Hidalgo y el exfutbolista Óscar “Conejo” Pérez, director del deporte en dicha entidad, la mandataria comentó que se busca que el deporte “sea parte de nuestras vidas” y reconoció a este exjugador de futbol.

La actividad se desarrollará simultáneamente en las 32 entidades federativas, en coordinación con la Federación Mexicana de Beisbol (Femebe), la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y los Órganos de Cultura Física y Deporte estatales y municipales; se estima una participación de 50 mil personas en todo México.

Informará mañana sobre ingreso de agentes de la CIA

Sheinbaum Pardo indicó que mañana lunes, en su conferencia mañanera, informará sobre el ingreso de agentes de Estados Unidos que participaron en un operativo en Chihuahua.

Esto, luego de que una semana después de la muerte de los dos agentes de la CIA, el Gabinete de Seguridad reportó que ninguno contaba con permiso para participar en actividades operativas en territorio nacional.

¿Cómo lograron entrar los de la CIA a México?, se le preguntó al llegar a Tenango de Doria.

“El lunes”, se limitó a decir la titular del Ejecutivo.

Mediante una tarjeta informativa emitida este sábado, señaló el Gabinete de Seguridad que uno de los estadounidenses ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, y el otro con pasaporte diplomático, según los registros migratorios disponibles.