Oaxaca reporta 753 casos de virus Coxsackie

Hasta la semana epidemiológica número 40, en Oaxaca se han registrado 753 casos acumulados de Coxsackie; de ellas, 369 personas son del sexo masculino y 384 del femenino. Los grupos de edad más afectados son los de uno a cuatro años con 396 casos, y cinco a nueve años con 290 casos.

De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), estos contagios se reportaron en 45 municipios del estado. Por jurisdicción sanitaria, Valles Centrales concentra 140; Istmo de Tehuantepec, 114; Tuxtepec, 70; Mixteca, 44 y Sierra, 41.

La enfermedad afecta principalmente a lactantes, así como a niñas y niños menores de cinco años, también puede presentarse en adultos, y se caracteriza por fiebre, lesiones vesiculares en la mucosa oral y erupciones en las palmas de las manos y plantas de los pies.

Esta infección, conocida también como enfermedad de mano-pie-boca, es tratable y no pone en riesgo la vida de las personas porque, con atención médica oportuna y cuidados adecuados, el padecimiento se autolimita en un lapso de entre siete y 10 días.

Debido a la alta contagiosidad del virus, los SSO advirtieron que en casos sospechosos es fundamental mantener aislamiento domiciliario hasta la desaparición completa de los síntomas.

La dependencia estatal aseguró que el personal de la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud (UIES), han intensificado las acciones de información y vigilancia.