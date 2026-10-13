Obispo rechaza intereses políticos

El obispo Juan José Espinoza Jiménez señaló que en redes sociales han querido presentarlo como un “obispo político”, para denigrar su imagen, así como a muchas otras personas que tienen la intención de que México viva mejor.

Tras la oferta del “youtuber” José Lápiz que ofreció 40 mil pesos por “madrugar” al obispo de Aguascalientes, el prelado agradeció el apoyo y oraciones de la gente,

“Las redes sociales han querido presentar un obispo que es político y solamente entresacan alguna frase de lo que se dice aquí. Yo no tengo ninguna intención de ser político”, expresó en la misa de este domingo.

“Ustedes escuchan las homilías, los que vienen domingo a domingo, y esto es muy triste. Ellos sí pueden denigrar, sí pueden hablar, sí pueden decir muchas cosas, pero cuando alguien habla con respeto y con verdad, entonces sí se le denigra”, agregó.

El obispo diocesano aseveró que la verdad no hace mucho ruido, mientras que la mentira argumenta.

A las personas que hacen oración por él, les dijo que “sí, recen por mí, les agradezco mucho, pero oren más por nuestra diócesis y por México. Hoy necesitamos estar más unidos en oración y también adquirir nuestro compromiso social”.

Expuso que muchas cosas han dicho a partir de la reflexión y del evangelio.

En la celebración conminó a seguir construyendo el reino de Dios aquí en la sociedad.

“La iglesia no es el obispo, ni los padres ni las religiosas solamente, todos los bautizados formamos la Iglesia y cuando hablan mal de la Iglesia, hablan mal también de todos nosotros”.

Invitó a los fieles a mantener la calma y a vivir bien, a quererse los padres y los hijos, cuidar a los niños y a los jóvenes y trabajar con entusiasmo en sus oficios o profesiones.