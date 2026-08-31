Obispos llaman a defender a los migrantes

En el primer encuentro histórico de presidentes de las Conferencias Episcopales de Estados Unidos, Canadá y México, el jerarca mexicano, obispo Ramón Castro Castro, ofreció el Ángelus de la iglesia católica por las personas desaparecidas. “Hoy es la jornada internacional de desaparecidos y tenemos 135 mil desaparecidos en México. Muchas familias sufren enormemente y rogamos a Dios y por la intersección de María, esta realidad tan dura pudiera encontrar la solución que merece”, dijo Castro Castro.

Frente a los obispos Daniel Flores, de Brownsville, Texas, Óscar Cantú, de California y Pierre Goudreault de Canadá, Castro Castro llamó a fortalecer la unidad de la Iglesia ante los desafíos que enfrentan los tres países.

En este sentido, dijo, adquiere particular relevancia la reflexión en esa movilidad humana y la gestión migratoria entre México, Estados Unidos y Canadá.

“La tradición de la iglesia nos recuerda que, en los pobres, en los migrantes y en quienes viven situaciones de vulnerabilidad encontramos una manera particular de servir el rostro de Cristo”, expuso.