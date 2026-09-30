Obligan a Chihuahua a legislar contra injerencia extranjera

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de Chihuahua fue omiso en legislar sobre intervención o injerencia extranjera en las elecciones locales, esto durante el proceso de aprobación de las reformas a la ley electoral promovidas por la gobernadora María Eugenia Campos.

Por lo que, el pleno ordenó a los diputados de ese estado legislar en la materia, ya que solo se reguló infracciones, sanciones y causas de nulidad relacionadas con actos de violencia, delincuencia e intervención indebida en los procesos electorales, pero no incorporó adecuadamente la hipótesis de intervención o injerencia extranjera.

Asimismo, los ministros invalidaron la porción de la reforma electoral de Chihuahua que anula una elección por interferencia del crimen organizado.

Una mayoría de siete ministros determinó que dicha normativa establecida en el artículo 259 de ley electoral del estado y promovida por la mandataria estatal María Eugenia Campos, es violatoria del principio de proporcionalidad.