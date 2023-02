Obrador apremia a atender el consumo de drogas en el país

Ayer martes en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el consumo de drogas debe de atenderse, ya que de lo contrario no se podrá serenar al país y la violencia será la que domine.

En ese marco, López Obrador argumentó que aunque el consumo de drogas que se reporta en México es inferior a países como Estados Unidos, se ha logrado enfrentar el grave problema del consumo de drogas, lo cual, dijo: “(…) es algo que nos preocupa y nos ocupa, que debemos de atender, ya lo estamos haciendo, pero vamos a aplicarnos más”.

Tras expresar que lo que sucede en este tema en Estados Unidos, “es muy lamentable, sobre todo por los que pierden la vida, por sobredosis, la forma como ha crecido el consumo de fentanilo y otros químicos”; agregó que “nosotros no tenemos todavía ese nivel de consumo de droga y tenemos que evitarlo de la mejor forma posible, porque si no hacemos nada, y eso va creciendo, entonces sí, va a sufrirse mucho. No vamos a tener posibilidad de serenar al país, entonces sí la violencia nos va dominar, va a predominar”.

Además, afirmó que en este momento se ha podido controlar el tema de la violencia, y como ejemplo, refirió que pese a que se registraron el lunes 50 homicidios en el país, hubo 14 estados en los que no hubo ninguno.

Por ello, el Ejecutivo federal añadió que “estamos haciendo un esfuerzo y estamos bajando los homicidios, pero si no atendemos el crecimiento en el consumo hacia adelante, no vamos a poder, va a ser más difícil enfrentar el flagelo de la violencia”.

Reiteró que lo que ha ayudado a evitar el incremento en el consumo de drogas son los valores espirituales y culturales de la población y las familias mexicanas, así como la política de su gobierno de atender a los jóvenes.

Momentos antes, ponderó que en la marcha que encabezó el pasado 27 de noviembre del Ángel de la Independencia al Zócalo, a pesar del cansancio, lo que lo fortaleció fue ver a muchos jóvenes que asistieron al acto.Sin fundamento declaraciones: AMLOEl presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no tienen ningún fundamento” y “no es más que una conjetura” las declaraciones de Martha Bárcena, exembajadora de México en Estados Unidos, quien en entrevista con el columnista de El Universal, León Krauze, confirmó las revelaciones de Mike Pompeo.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa de un youtuber, el jefe del Ejecutivo federal señaló a León Krauze de ser un adversario de su gobierno y aseguró que sus entrevistas y reportajes son en contra de su administración.