Obrador: No hay que preocuparse por el futuro

A seis meses de las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a no preocuparse por el futuro porque “todo pinta muy bien” y se continuará con el proceso de transformación y “no va haber marcha atrás”.

Al encabezar la supervisión de Programas para el Bienestar en el municipio de Acolman, y sin dar nombres, el mandatario federal aseguró que quien lo va a relevar en la Presidencia es una mujer responsable, honesta y trabajadora, “no puedo hablar más porque me van a sancionar, pero ya ustedes se imaginan”.

Afirmó que el pueblo mexicano ya no quiere que regrese la corrupción y en cambio, quieren que “se siga con la transformación”.

“Hacia adelante no hay que preocuparse porque todo pinta muy bien y vamos a continuar con la transformación. (...) No hay que preocuparse por el porvenir porque nos va a ir bien. Va a darse un relevo que va a estar muy acorde con lo que es nuestro movimiento, porque el pueblo ya no quiere regresar la corrupción, el pueblo quiere que se siga con la transformación. Entonces van muy bien las cosas, (...) no va a haber marcha atrás.

“Estuviese yo preocupado si no supiera que quien va a sustituirme va a ser una persona responsable, honesta, trabajadora. Así como se los estoy diciendo, no puedo hablar porque si no me van a sancionar (las autoridades electorales), pero ya ustedes se imaginan”, dijo.

A pesar de las críticas a su estrategia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reunión todos los días del Gabinete de Seguridad y las mesas estatales son un buen método para trabajar de manera coordinada contra la delincuencia.

“Esto ayuda mucho porque es darle atención especial con perseverancia al tema que más le importa a la gente: la seguridad”, añadió.

Recordó que de lunes a viernes se reúne con el Gabinete de Seguridad donde participan la secretaria de Gobernación, los titulares de Defensa, Marina, Seguridad, Guardia Nacional y Relaciones Exteriores para recibir un informe de lo que sucede en las últimas 24 horas y tomar decisiones.

Al ser cuestionado sobre la liberación de los migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que “sea rescate o liberación”, hay que celebrar que se encontraron con vida, sanos y salvos, a las 32 personas migrantes secuestradas en Tamaulipas el 30 de diciembre.

López Obrador acusó que los medios “se enfrascaron” en que si fue rescate o liberación el de los migrantes.

Admite problemas en el Tren Maya

En otro tema, tras haber inaugurado en días pasados el Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que han tenido problemas, “pero todo se va a corregir”.

“Estamos viendo que el Tren Maya, como los aviones de Mexicana, salgan a tiempo, lleguen puntuales, que no fallemos en nada”, dijo Obrador.