Obtiene ASPA registro de Contrato Colectivo de Trabajo

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México informó que obtuvo una sentencia que reconoce al sindicato como titular del Contrato Colectivo de Trabajo de los pilotos de Aerotransportes Más de Carga, S.A. de C.V. la cual ha causado ejecutoria, por lo que dicha resolución es definitiva.

El Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos hizo efectivo el resolutivo mediante el cual Más de Carga queda obligada a reconocer a ASPA de México como titular del Contrato Colectivo de Trabajo respecto de sus capitanes, primeros oficiales y oficiales que desarrollen labores análogas.

Adicionalmente, el 7 de octubre, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral expidió a favor de ASPA de México el Certificado de Registro del Contrato Colectivo de Trabajo, en el que constan como partes contratantes la Asociación y Aerotransportes Más de Carga, S.A. de C.V.

Este documento oficial “consolida la certeza jurídica sobre la titularidad sindical y permite mirar hacia una nueva etapa de colaboración entre pilotos, sindicato y empresa”.

Concluye proceso

Con esta determinación concluye un proceso de más de tres años y comienza una nueva etapa para los pilotos de Más de Carga, de acuerdo con ASPA.

Para el sindicato, esta resolución no representa solo la conclusión de un proceso jurídico, sino la oportunidad de construir una nueva relación con Más de Carga, basada en el diálogo, el respeto y la búsqueda de objetivos comunes.

Al afirmar que comienza una nueva etapa, indicó que desea construir con Más de Carga una relación basada en el diálogo, la confianza y el respeto.