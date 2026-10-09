Obtiene exdirector suspensión por violencia

El proceso penal que enfrenta el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, por el delito de violencia familiar quedó sujeto a una suspensión condicional por un plazo de seis meses, tras la resolución emitida por la jueza de control, Consuelo Adriana Correa Ortiz.

Durante la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, el órgano jurisdiccional avaló el plan de reparación del daño presentado por la defensa legal del imputado, el cual contempla la entrega inmediata de 120 mil pesos a la parte afectada mediante un cheque de caja.

El acuerdo judicial, radicado bajo la causa penal JC/1160/2026, establece además una pensión alimentaria mensual de 14 mil pesos, pagadera durante los primeros diez días de cada mes.

Como parte de las condiciones dictadas por la autoridad, el exfuncionario federal deberá someterse a un tratamiento psicológico especializado en masculinidades.

La resolución también dejó sin efecto las medidas cautelares previas, incluida la restricción migratoria que impedía al imputado salir del país, aunque se mantuvo vigente la prohibición absoluta de acercarse, intimidar o molestar a la víctima.