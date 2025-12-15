Obtienen vinculación a proceso contra César Duarte

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por su posible participación en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esto, luego que el Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc) aportó los datos de prueba y un juez de Control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 en el Altiplano, Estado de México, así como seis meses para la investigación complementaria.

Lavado de dinero

La FGR señaló que los hechos, materia de investigación en contra de César “D”, son por su probable participación, en su calidad de servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita aparentemente desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.