Oceanógrafos del mundo estarán en Mérida para predicción

Especialistas y Científicos de Europa, África, Oceanía, Asia y América estarán en Mérida para la Asamblea Anual del Coast Predict que se efectuará del 21 al 24 de abril próximo.

En este evento de carácter internacional compartirán investigaciones que permitan predecir lo que ocurrirá en los mares, piélagos y la meteorología, reveló Alejandro Souza Gómez, jefe del Departamento de Recursos del mar del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) en la localidad.

Asimismo, se dijo: “La Asamblea Anual de Coast Predict es un programa del diseño del océano, en la que los científicos compartirán el conocimiento de cómo estudiar y predecir el océano costero”, afirmó.

El científico del Cinvestav en Mérida expuso que en la reunión podrán predecir varias situaciones, como la llegada de la marea roja y el sargazo para saber “cómo se mueve, si está creciendo y cómo va cambiando”.