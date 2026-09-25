Ocho de cada 10 ven corrupción en partidos políticos

El 83.9 % de la población considera que la corrupción es frecuente en los partidos políticos y solo 23.9 % confía en ellos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del Inegi.

Estas cifras forman parte del diagnóstico con el que la Red por la Rendición de Cuentas convocó a examinar los riesgos del proceso electoral de 2027.

La desconfianza alcanza también a las instituciones electorales: 59.9 % de la población percibe corrupción frecuente en ellas, aunque 48.1 % dice tenerles mucha o alguna confianza, según los datos citados por la Red.

A ese panorama se suma el costo de la corrupción en trámites, pagos y contactos con autoridades. En 2025 ascendió a 17 mil 707 millones de pesos, 48.7 % más que en 2023, de acuerdo con el Inegi.

Mauricio Merino Huerta, exconsejero electoral del IFE y académico de la Universidad de Guadalajara, advirtió que el país llega a la contienda de 2027 con un sistema electoral “muy, muy maltrecho”.