Ocho países rechazan decreto de Xiomara Castro

Gobiernos de ocho países del continente rechazaron un decreto sancionado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que ordena un recuento de votos de los reñidos comicios que proclamaron ganador a Nasry Asfura, apoyado por Donald Trump.

Asfura, un empresario de 67 años, fue declarado presidente electo el 24 de diciembre, después de los comicios del 30 de noviembre, marcados por la intervención de Trump y por denuncias de fraude del oficialismo y del candidato Salvador Nasralla, quien fue derrotado por menos de un punto porcentual.

El decreto que fue sancionado por Castro es considerado ilegal por la oposición, juristas y la OEA porque fue aprobado el viernes por diputados titulares y suplentes oficialistas sin la participación de la oposición a la que se le impidió ingresar al Congreso.

“Expresamos nuestro firme rechazo al decreto sancionado por la presidenta Xiomara Castro, que ordena un recuento general”, consignan Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Costa Rica y Guatemala.