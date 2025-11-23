Octavo escolta de Carlos Manzo está prófugo

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer que un escolta del alcalde Carlos Manzo Rodríguez se encuentra prófugo, luego de que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuviera a siete elementos que le brindaban seguridad personal al presidente de Uruapan, quien fue asesinado el 1 de noviembre pasado.

“Ayer (viernes) fueron detenidos siete (escoltas), uno no fue detenido, es decir, se encuentra prófugo”, dijo.

En entrevista con medios de comunicación, señaló que la investigación está a cargo de la Fiscalía del Estado, con equipos especializados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México. Refirió que todas las líneas de investigación se encuentren “desdobladas” y dando resultados para localizar a todos los responsables del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

Investigación amplia

“Se está haciendo una investigación integral, amplia, de 360 grados, todos los sentidos donde hay alguna línea de investigación se está desdoblando y desarrollando. Ya se estableció por parte de la fiscalía esta línea que incluye su primer círculo de seguridad, ocho escoltas. Hay una colaboración muy estrecha entre Omar García Harfuch y Carlos Torres Piña, el fiscal, y nosotros estamos atentos, colaborando en todo lo que podemos”, detalló.

Explicó que se están investigando a elementos de la Guardia Nacional que también protegían a Carlos Manzo, “aunque el círculo cercano, como se ha expresado constantemente, el propio presidente municipal fue quien determinó que estos escoltas fueran su círculo más cercano en cuanto al tema de su seguridad, y la Guardia Nacional siempre hacía un segundo círculo en su entorno”.

Pidió estar atentos a la Fiscalía General del Estado de Michoacán y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. “Caiga quien caiga”, según expresó. Además, aseguró que se han registrado detenciones muy relevantes del caso.

“La investigación se está dando de manera muy amplia, muy profesional y en colaboración con el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal, Fiscalía del Estado y también Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal”, finalizó.