OEA llama a la participación responsable en elecciones

La misión de observación enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA) a Bolivia para las elecciones generales del domingo expresó su rechazo a “cualquier acción” que busque “entorpecer” el desarrollo del proceso electoral.

En un mensaje difundido en las redes sociales del organismo, el jefe de la misión de la OEA, el exministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, instó a los bolivianos “a ejercer su derecho al voto consolidando así la democracia”.

“Rechazamos cualquier acción que busque entorpecer el normal desarrollo del proceso, llamando a actuar con responsabilidad por el presente y el futuro de Bolivia”, indicó. Cristo agregó que el sufragio “es el instrumento más poderoso que tenemos para construir una democracia más fuerte”.

En un comunicado de prensa, la misión de la OEA también remarcó “la importancia de que los ciudadanos participen sin obstáculos” en las elecciones generales e instó “a todos los actores a actuar con responsabilidad y compromiso por el presente y el futuro de Bolivia”.

OEA y misiones extranjeras observarán

La delegación indicó que en los últimos días sostuvo reuniones con el presidente de Bolivia, Luis Arce, los integrantes del órgano electoral y el Tribunal Constitucional, con candidatos, partidos, movimientos políticos y representantes de la sociedad civil y la comunidad internacional.

Estos encuentros tuvieron como objetivo “complementar su observación directa y tener una perspectiva completa del proceso electoral en curso”.

La OEA desplegó observadores en las nueve regiones bolivianas y en cuatro ciudades en el exterior, en Argentina, Brasil, Chile y España.

El organismo mencionó que esta es la vigésima tercera misión electoral que despliega en Bolivia y que esta labor es posible “gracias a las contribuciones financieras de Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos y Perú”.