Oficializa Samuel García que se baja de campaña

Samuel García Sepúlveda emitió un acuerdo donde oficializó que no continuará en la campaña presidencial como candidato de Movimiento Ciudadano (MC) y reiteró que regresó al cargo de gobernador constitucional de Nuevo León.

“Pongo del conocimiento de la ciudadanía del estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como gobernador constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional no haré efectivo el uso de la licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para presidente de la República”, expuso.

Argumentó que el presente acuerdo es una cuestión de interés social y orden público, y tiene por objeto de dar publicidad a la reasunción de funciones como gobernador constitucional del Estado, y que he reasumido funciones.

Samuel García no hizo ninguna referencia a la postura del Congreso del Estado que ratificó que Luis Enrique Orozco es el gobernador interino en funciones.

MC descarta sesión

Por lo anterior, la bancada de MC en el Congreso local, consideró que el gobernador Samuel García Sepúlveda, no requiere que el Congreso sesione para aprobar el desistimiento de la licencia que pidió para separarse del cargo por seis meses.

Además, convocó a sesión extraordinaria de su Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos para determinar los pasos a seguir en la definición de su candidatura presidencial. Fuentes de MC detallaron que la sesión, que estará encabezada por Dante Delgado y reunirá a cerca de 500 militantes.

Su responsabilidad, dice presidente del Congreso

Por otra parte, el presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal, dijo que si el ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda quiere quedarse ilegalmente en su cargo, será bajo su responsabilidad constitucional y electoral; “reitero: no existe ningún impedimento con la licencia de separación del cargo, esta sigue vigente”, aseveró.

Argumentó que la suspensión que se había otorgado por el Tribunal Superior de Justicia para dejar sin efectos la licencia de García Sepúlveda quedó sin efecto, luego de que en los primeros minutos del sábado asumió el cargo Luis Enrique Orozco.