La Fiscalía de Estados Unidos (EUA) ofreció ayer viernes de manera formal un acuerdo de culpabilidad al capo mexicano Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, cuyos abogados revisarán la oferta, según revelaron documentos judiciales.

El documento, entregado al juez Federic Block en Brooklyn, añade que “hasta el momento no se ha alcanzado ningún acuerdo”, por lo que amabas partes piden mantener la fecha de juicio del 8 de marzo y todos los plazos relacionados.

“En caso de que las partes lleguen a un acuerdo para resolver el asunto sin necesidad de ir a juicio, se pondrán en contacto con el despacho del juez a la brevedad posible para programar una audiencia de cambio de declaración”, añadió el texto.

La Fiscalía estadounidense, que no detalló las condiciones del acuerdo de culpabilidad en este documento público, respondió así a la petición del juez Block, quien la semana pasada emplazó a ambas partes a informarle sobre la posibilidad de que alcancen un acuerdo de culpabilidad antes del 30 de noviembre.