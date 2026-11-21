Una administración honesta, cercana y sensible a las necesidades sociales ofreció la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, al encabezar la ceremonia oficial por el 116 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, acto que dio paso al tradicional desfile cívico con 40 contingentes y cuatro mil 570 personas.

Desde la Plaza General Emiliano Zapata Salazar, la mandataria afirmó que honrar el legado revolucionario exige ejercer los recursos públicos con austeridad y responsabilidad social, manteniendo coordinación directa con los ayuntamientos y el Gobierno Federal para dar resultados a sectores históricamente marginados.

Refrenda compromiso

“Nuestro deber compartido es servir al pueblo y dar resultados”, subrayó, al ratificar el respaldo de su gobierno a las familias del campo, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, la protección del agua y la tierra, así como el fortalecimiento de la salud, la educación y una vida libre de violencia para las mujeres.

González Saravia convocó a consolidar condiciones de estabilidad en la entidad: “Morelos es nuestra casa, es la tierra que nos une. Hagamos de ella una tierra donde la justicia se convierte en bienestar y la paz permita a cada familia construir su futuro”.