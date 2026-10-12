Ofrece STyPS más de 20 mil vacantes laborales

Como parte de las acciones del Plan México y con el propósito de fortalecer el empleo formal y ampliar las oportunidades laborales para la población, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), lleva a cabo durante octubre la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2026.

La STyPS informó que se realizan más de 50 eventos a nivel nacional, con la participación de alrededor de mil 400 instancias empleadoras que pondrán a disposición de las personas buscadoras de empleo más de 20 mil puestos de trabajo en diversos sectores productivos.

Ofertas de trabajo formal

Detalló que la Feria Nacional promueve ofertas de empleo formal para poblaciones indígenas, migrantes, adultos mayores, personas con discapacidad, afrodescendientes, ciudadanos preliberadas y mujeres. Sin embargo, todo aquel que busque un empleo puede acceder a los eventos.

Además, se ofrecerán servicios de orientación laboral, talleres para la búsqueda de empleo y módulos informativos sobre programas y servicios del Gobierno de México.

El SNE pretende fortalecer espacios de vinculación laboral incluyentes que contribuyan a que más personas accedan a oportunidades de trabajo digno, en condiciones de igualdad.

Las personas interesadas pueden consultar las fechas y sedes de los eventos en el sitio oficial de las ferias de empleo, comunicarse al teléfono 079, o acudir a la oficina del SNE más cercana.