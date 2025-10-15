Ofrecen 50 mil dólares por matar a agentes del ICE

Estados Unidos aseguró este martes que los cárteles del narco mexicanos, supuestamente en colaboración con el movimiento Antifa (extrema izquierda), han puesto precio a las cabezas de agentes de lucha contra la inmigración ilegal en ciudades como Chicago.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP) protagonizan desde hace meses importantes redadas en esa ciudad del noreste de Estados Unidos, en medio de crecientes protestas.

El presidente Donald Trump anunció la semana pasada el despliegue de soldados de la Guardia Nacional para apoyar esas operaciones, a pesar de las fuertes protestas del gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago.

“Los cárteles han divulgado un programa de recompensas para incentivar la violencia contra los agentes federales”, que incluye, siempre según el DHS, varios niveles de recompensas.

En concreto, “dos mil dólares por reunir inteligencia o ‘doxxing’ (en inglés, difundir la identidad o datos personales) de agentes”.

Luego “cinco mil-10 mil dólares para secuestrar o asaltar de forma no letal” a esos agentes federales.

Y finalmente “hasta 50 mil dólares por el asesinato de altos cargos”, asegura el texto.