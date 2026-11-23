El director de la DEA de Estados Unidos (EE. UU.), Terry Cole, expresó este domingo sus condolencias a las familias de los militares muertos durante el operativo de captura de Fausto Isidro Meza, alias “Chapo Isidro”, el viernes pasado.

“Mis más profundas condolencias a las familias y compañeros de servicio del Ejército Mexicano de los militares que perdieron sus vidas en la operación contra el ‘Chapo Isidro’”, expresó Cole en su cuenta de X.

“Su valentía y sacrificio nunca serán olvidados”, añadió. “Nuestros pensamientos y oraciones están con sus seres queridos”. “Que Dios los bendiga. Que descansen en paz”, indicó.

La operación, realizada en Guasave, Sinaloa, dejó un saldo de 11 muertos: cuatro efectivos castrenses y siete integrantes del grupo criminal del “Chapo Isidro”, quien se encuentra ya en poder de las autoridades.

Su captura fue posible gracias a la compartición de inteligencia de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Tras la detención, Cole dijo que se trata de una “victoria significativa” y acusó que la banda de los Beltrán Leyva “ha alimentado el derramamiento de sangre y la inestabilidad en México”.