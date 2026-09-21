Ofrecen en Sinaloa respaldo a buscadoras

El gobierno de Sinaloa mantendrá acompañamiento institucional en las labores que realizan las buscadoras de personas desaparecidas, ofreció la mandataria interina, Graciela Domínguez Nava, durante una reunión con el colectivo “Sabuesos Guerreras” que fundó María Isabel Cruz Bernal.

A través de las redes sociales, Domínguez Nava informó de este encuentro que tuvo con las integrantes de este organismo civil, en los que se asumió el compromiso por parte de la autoridad estatal de brindarles el acompañamiento institucional para avanzar en las soluciones que se requieran.

Planteamientos

Las activistas de este colectivo que fue fundado por María Isabel en el 2017, a raíz que uno de sus hijos, de nombre Reyes Josimar, elemento de la Policía Municipal de Culiacán que fue desaparecido por un grupo armado que lo sacó de su hogar con lujo de violencia, realizaron varios planteamientos a la mandataria estatal.

Graciela Domínguez divulgó escasos datos de los acuerdos a que llegaron, sin precisar los posicionamientos de los miembros de esta agrupación civil “Sabuesos Guerreras”, dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas.