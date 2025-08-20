Ofrecen protección al pueblo de Cuautla

Margarita González Saravia afirmó que no dará la espalda a los municipios con mayores retos en materia de seguridad y por el contrario “estamos aquí para ayudar, proteger y acompañar al pueblo de Cuautla. La ciudadanía no está sola”, afirmó.

La gobernadora llevó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad a Cuautla y refrendó su compromiso de trabajar en unidad con autoridades federales, estatales y municipales para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

Postura

No obstante, advirtió que si algún presidente municipal sometido a investigación resulta culpable, su administración también se pronunciará en contra.

Actualmente los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, Jesús Corona Damián y Agustín Toledo Amaro, respectivamente, son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por reunirse con un jefe del Cártel de Sinaloa en el oriente del estado.