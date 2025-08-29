Ofrecen recompensa de 10 mdd por hijo de “El Chapo” Guzmán

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) ofrece una recompensa de 10 millones de dólares (mdd) por Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En una publicación en la red social X, indicó que Alfredo y sus hermanos, “Los Chapitos”, “tomaron el control de la facción de ‘El Chapo’ en el Cártel de Sinaloa, y debe ser considerado armado y peligroso”.

Aumentó recompensa por su detención

Fue en junio pasado que el gobierno de Estados Unidos dobló de cinco a 10 mdd la recompensa por estos dos hijos del Chapo, quien cumple sentencia de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

“El liderazgo de Iván en ‘Los Chapitos’ ha provocado una alarmante ola de violencia en México y Estados Unidos contra civiles, fuerzas del orden y miembros de cárteles rivales”, señaló el Departamento del Tesoro, al anunciar el aumento de la recompensa.

El gobierno de la Unión Americana identificó a “Alfredito” como el “teniente” de Iván, encargado torturar a rivales para obtener información sobre infiltraciones en el territorio que domina el grupo.