Ofrecen recompensa por el feminicida de Elsa Celeste, hasta medio millón

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que ofrece una recompensa de medio millón de pesos a quien entregue información que ayude a la detención de Carlos Melecio Navarrete, acusado de haber asesinado a su pareja, Elsa Celeste Baltazar Abarca, cuyo cuerpo fue encontrado en su domicilio el 4 de diciembre de 2023.

Tras el asesinato de Elsa, su familia señaló a Carlos como responsable del crimen y que la agresión por la que le arrebató la vida habría comenzado porque la víctima fue a una fiesta.

“La asesinó por haber ido a una fiesta y haber llevado a su hija a una fiesta, por haberla llevado a divertirse, lo que a ella le gustaba. Para ella lo más importante era ser feliz”, mencionó Elsa Abarca, mamá de Elsa Celeste, durante el funeral de su hija, en 2023.

La madre de Elsa la describió como una guerrera y exigió justicia para dar con el responsable.