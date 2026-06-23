Ofrecen trueque al PVEM para ir en coalición en SLP

La dirigente estatal del partido Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, sostuvo que si el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) postula a un perfil diferente al de la senadora Ruth González a la gubernatura, seguramente serían ellos los que encabezarían la coalición electoral en las elecciones locales de 2027 entre ambas fuerzas políticas y el Partido del Trabajo (PT).

Rodríguez Velázquez cuestionada al respecto comentó que “si en un momento dado hubiese otro prospecto, otro perfil del Partido Verde para la gubernatura, yo creo que igual y ellos serían los que fueran a la cabeza de la coalición”.

Asimismo, rechazó que exista una mala relación con el PVEM a nivel local, sino que simplemente no existe relación alguna entre ella y la dirigencia del Verde en San Luis Potosí, “no es una relación ni buena ni mala, sino inexistente”.

No obstante, recordó que de acuerdo con estatutos, la relación de Morena y las eventuales alianzas o coaliciones se deciden a nivel nacional y seguramente a nivel nacional sí existe comunicación constante entre las dirigencias de ambos partidos.