Ofrenda recuerda a perros envenenados

A un costado del área para perros en el Parque México colocaron una ofrenda con flores de cempasúchil, papel picado y veladoras de plástico en memoria de los perros que fueron envenenados en este espacio.

Durante un recorrido, se observó que se pusieron tres fotografías de los animales junto con un cartel en el que se puede leer: “Ofrenda en memoria de los perritos envenenados en este parque: Rufián, Ramoncito y Lola”. También se colocaron panes de muerto y dibujos.

El área para perros continúa cerrada y delimitada con cintas amarillas. En la entrada de este espacio se instaló un módulo itinerante del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, donde se compartió información de la campaña CompAnimal, cuyo objetivo es prevenir casos de violencia contra perros y otros animales en situación de vulnerabilidad.

También se colocaron carteles con sugerencias dirigidas a los dueños de mascotas para prevenir y actuar ante casos de envenenamiento de animales; uno de estos recomienda supervisar la zona donde van a transitar los animales, así como reportar en caso de algún objeto o comida extraña en el área.