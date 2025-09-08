Ojeda denunció corrupción en la Marina: Gertz

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó que el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, acudió a la dependencia y les hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución.

Esto en relación con la investigación que derivó en la detención de 14 personas por el robo de combustible en Tamaulipas, entre ellos el sobrino del extitular de la Marina, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

“A partir de ese momento, nosotros le pedimos que nos ayudara con las denuncias y con las pruebas de cuáles eran este tipo de irregularidades y cómo lo íbamos a resolver. Se empezó hacer un trabajo muy profundo que fue avanzando a través del tiempo y que con la ayuda fundamentalmente de las áreas hacendarias como la UIF y el SAT.

“Fuimos obteniendo una cantidad enorme de información sobre conductas que trascendían la función propiamente de la institución, para ir a actividades de personas individuales que estaban involucradas en otros asuntos. A esto se vino sumando todas las operaciones que se estaban haciendo tanto por la Marina por todas las Fuerzas Armadas y por nosotros en el aspecto del huachicol en todo el país”, resaltó el fiscal acompañado del titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

Agregó que todo esto fue conjuntando una información que trascendió los hechos individuales de un delito específico y “cuando vienen dos casos que han sido singulares, uno en Baja California y otro en Tamaulipas, donde con la ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se lograron los decomisos más grandes que ha habido en materia de huachicol y todo esto resultó que estaba vinculado un tema con el otro”.

El fiscal detalló que a partir de ese momento empezaron a obtener las órdenes de aprehensión que se han multiplicado y que se acaban de aplicar.

Cuestionado si el exsecretario de Marina Rafael Ojeda le pidió investigar a su sobrino Manuel Farías, el fiscal manifestó que les pidió que investigaran a todas las personas que dentro de la Armada de México pudieran estar involucradas y no hizo distinción.

Semar

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, dijo que el Gobierno Federal mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción y se defiende el prestigio de la dependencia.

Esto luego de la detención de 14 personas vinculadas con el contrabando de huachicol fiscal que se desencadenó el decomiso de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, en marzo pasado.

Acompañado de García Harfuch y de Gertz Manero, el secretario de Marina remarcó que defender y enaltecer a la institución significa cero impunidad, “en ningún acto del servicio, y por ningún motivo, toleraremos la corrupción”.

Sostuvo que la dependencia está comprometida con su activo más valioso, que es su personal, y por eso establecen mecanismos para detectar malas prácticas y la sancionan conforme a derecho, por eso se colaboró en esta operación.

Subrayó que, en la Marina, la ley es para todos. “Estos golpes, estos golpes de timón, son necesarios para defender nuestro compromiso con la sociedad, la transparencia y el Estado mexicano”. El almirante detalló que los mandamientos judiciales fueron emitidos por un juez penal federal.

Harfuch revela detención de 14 personas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 14 personas vinculadas con el contrabando de huachicol fiscal que se desencadenó del megadecomiso de 10 millones de litros de diesel en Tampico.

García Harfuch habló de la detención de tres empresarios, cinco marinos en activo, y uno en retiro, además de cinco exfuncionarios de aduanas.

Los nombres son Manuel Roberto “N”, Climaco “N”, Humberto Enrique “N”, Sergio “N”, Carlos de Jesús “N”, Fernando Ernesto “N”, Francisco Javier “N”, Endira Xóchitl “N”, Perla Elizabeth “N”, Natalia “N”, Ismael “N”, Anuar “N”, Héctor Manuel “N” y José “N”.

Además, el titular de la dependencia salió en defensa de la Secretaría de la Marina y de su titular en la administración pasada, Manuel Ojeda.

“Reconocemos el trabajo coordinado y permanente por muchos años de la Secretaría de Marina, que ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de nuestra nación. Y aprovecho también para destacar la labor importante que desempeño el almirante Rafael Ojeda durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución; el actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución”, explicó Harfuch acompañado de los titulares de la Sedena, Ricardo Trevilla; de la FGR, Alejandro Gertz Manero y de Marina, Raymundo Pedro Morales.