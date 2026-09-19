Ojeda, el eslabón perdido del huachicol fiscal

El diputado Federico Döring, vocero del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, criticó la declaración patrimonial del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que hizo pública después de que El universal reveló que estaba reservada hasta 2030.

“Esa declaración patrimonial es tan falsa, tan manipulada y tan poco creíble como las mentiras patrimoniales de Carlos Ulloa y de Octavio Romero Oropeza”, refirió.

El legislador panista dijo que el exfuncionario debe presentarse al Altiplano, como le fue solicitado por un juez, por la investigación que se realiza contra sus sobrinos por el presunto delito de huachicol fiscal.

También acusó que la fiscal general, Ernestina Godoy, ha omitido involucrar al almirante en la investigación.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Manuel Añorve, dijo que es insuficiente que se transparenten los bienes del exsecretario de Marina en el sexenio de López Obrador, porque el almirante sigue cobrando sueldo en la dependencia.

“El almirante Rafael Ojeda es el eslabón perdido del huachicol con toda la cadena de corrupción con los empresarios Sergio y Julio Carmona, con el entonces dirigente de Morena y hoy titular de la SEP, Mario Delgado, con la familia presidencial”.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, expuso que la a transparencia no puede depender de que un medio descubra lo que el gobierno decidió esconder.

La senadora del PAN, Ivideliza Reyes Hernández, dijo que frente a los señalamientos y elementos que han salido sobre la participación de familiares del almirante Ojeda en el llamado huachicol fiscal, lo que corresponde es muy sencillo: que se investigue.