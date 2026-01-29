Ola de frío extremo provoca “terremotos de hielo”

El frío extremo que ha registrado gran parte de la geografía de Estados Unidos en los últimos días ha provocado una oleada de “frost quakes” o criosismos en varios estados, un fenómeno que ocurre cuando el suelo se congela y se contrae de manera repentina, lo que puede generar pequeños terremotos.

Este suceso puede venir acompañado de intensas vibraciones y fuertes estruendos, especialmente por la noche, y provocar la caída de árboles.

La descripción coincide exactamente con lo que ha sucedido desde el fin de semana en Estados Unidos, donde una ola de frío ha azotado la región comprendida entre Texas y la costa atlántica norte, dejando grandes acumulaciones de nieve y temperaturas entre 15 y 20 grados inferiores a la media en algunos estados.

La tormenta invernal dejó 34 muertos hasta el martes en EE. UU. y ocasionó la mayor cancelación de vuelos desde la pandemia de la covid-19.

Además, más de medio millón de hogares permanecían el martes sin acceso a electricidad, con temperaturas máximas en torno a los menos cinco grados Celsius (23 Fahrenheit) en zonas del interior y mínimas que, con el aire ártico, se sienten por debajo de los -20 ºC (-4 Fahrenheit) en algunos estados.

En este contexto, la población de regiones del interior ha reportado en los últimos días terremotos de hielo, obligando a las oficinas regionales del NWS a emitir avisos de tranquilidad.