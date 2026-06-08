Olinia, transformación que vive México: Claudia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la presentación de Olinia 1, primer vehículo eléctrico mexicano, que representa la transformación que vive México, al reflejar la visión de un país que apuesta por la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del bienestar.

“Olinia representa mucho más que un automóvil eléctrico: representa una semilla, la semilla de un nuevo ecosistema de innovación construido desde México, la semilla de una industria nacional que puede crecer desde abajo, impulsada por el conocimiento, la creatividad y el trabajo de miles de mexicanas y mexicanos; la semilla de una economía mixta en la que universidades, centros de investigación, el Estado y la iniciativa creadora de la sociedad colaboren para desarrollar nuevas tecnologías, nuevas soluciones y nuevas capacidades nacionales”.

Nueva etapa de desarrollo

“Por eso Olinia es movimiento, movimiento entre el México que heredamos y el México que estamos construyendo juntas y juntos; movimiento entre nuestra historia y nuestra esperanza, movimiento entre la creatividad de nuestras juventudes y las posibilidades de una nueva etapa de desarrollo nacional que crea, que innova, que confía en sí misma, por eso Olinia es innovación, es creatividad, es transformación. Olinia es la esperanza de un México que reconoce en sus jóvenes la fuerza de su presente y de su porvenir, porque cuando México confía en la inteligencia y la creatividad de su pueblo no hay límite que lo pueda detener. Olinia es transformación y México está en transformación. Muchas felicidades a todas y todos los que están haciendo posible lo que parecía imposible ¡sí se puede!”, puntualizó desde el escuadrón de la base aérea no. 1 (M.A.B.)

Conduce vehículo

Luego de conducir el primer vehículo eléctrico mexicano, la jefa del Ejecutivo señaló que, como parte del Plan México, Olinia es la visión de un país que apuesta por la inteligencia y la creatividad de los jóvenes mexicanos.

“Olinia representa más que un vehículo eléctrico, es la visión de un México que aprovecha la inteligencia y la creatividad de sus jóvenes para incorporarse plenamente al desarrollo digital y tecnológico que está transformando al mundo a partir de nuestro propio camino. Olinia es la visión de un país que entiende que el conocimiento es una de las mayores riquezas de una nación, la visión de una sociedad que apuesta por la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del bienestar, así es que Olinia es la muestra de que México puede ir más allá”.

A su vez, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, señaló que Olinia es un reto cumplido en el que el conocimiento contribuye al desarrollo nacional. Agregó que no solo se trata de un vehículo eléctrico, sino que es el incentivo para poner en marcha la creación de un sector industrial y de electromovilidad con potencial de crecimiento.

El director del Proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp, detalló que Olinia 1 estará disponible en diferentes versiones y su precio será desde los 150 mil pesos con IVA incluido.

Destacó que Olinia nació con el objetivo de que México participe en la innovación tecnológica con sus propias capacidades e impulsando el talento mexicano desde las universidades, particularmente el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como centros de investigación.

Detalló que Olinia es una herramienta de movilidad accesible, fácil de operar, mantener y reparar.

El director de tecnología del Proyecto Olinia, Rafael Garayoa Guajardo, detalló que Olinia 1 es seguro y confiable con capacidad de transportar hasta seis personas, todas sentadas y con cinturón de seguridad; con espacio suficiente para permitir el traslado de una persona en silla de ruedas y con posibilidad de adaptar carga en la parte superior; cuenta con llanta de refacción en la parte trasera.

Explicó que la posición de manejo es cómoda, habilitado para una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, velocidad óptima y segura para trayectos cortos y cuyo motor eléctrico de 13.5 kilowatts (kW) tiene capacidad de subir las pendientes del territorio y es resistente al agua. El vehículo eléctrico mexicano tiene cero emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, sin generar ruido ambiental, además se carga en cualquier enchufe ya que tiene una clavija similar a las de un microondas o a las de un refrigerador.