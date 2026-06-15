Oliver Tree y Gaspi fallecen en accidente aéreo en Brasil

Al menos seis personas perdieron la vida, entre ellas el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi, tras la colisión en el aire entre dos helicópteros que sobrevolaban la zona suroeste de Río de Janeiro, Brasil, la mañana del domingo.

Así lo informó la policía, según la cual entre las otras víctimas se encuentran el productor cultural brasileño, Lucas Frota y el director de videoclips argentino, Lucas Vignale, así como también los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Tree era conocido por su personalidad y apariencia excéntricas, con peinados y ropa extravagantes, y contaba con más de 2.3 millones de seguidores en Instagram. Gaspi, por su parte, tenía 3 millones de seguidores.

Según el portal G1, las aeronaves se estrellaron en un terreno utilizado como depósito de vehículos por el fabricante chino de coches eléctricos BYD.

Uno de los helicópteros explotó al impactar contra el suelo y las llamas se propagaron a los coches estacionados.

Según el portal, una de las aeronaves —la que se incendió— transportaba a cuatro pasajeros y al piloto, mientras que la otra solo llevaba al capitán. Nadie a bordo sobrevivió y no hay informes de víctimas en tierra.