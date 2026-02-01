Omite ministra declarar “por error” 120 hectáreas

La ministra de la Suprema Corte, María Estela Ríos González, omitió “por error” declarar un terreno de 120 hectáreas y una concesión de agua vinculada a la propiedad, según su declaración patrimonial.

Este 30 de enero, la Corte validó las declaraciones patrimoniales de los ministros que asumieron el cargo el pasado 1 de septiembre de 2026. La ministra Ríos González registró sus bienes el pasado 10 de octubre de 2025, los cuales incluyen tres departamentos, un terreno y un auto.

No obstante, en una nota aclaratoria, la ministra señaló que “por error” omitió un inmueble con un valor de 120 mil 265 pesos que cuenta con una superficie de “120-99-42 HAS” y aproximadamente 125 metros cuadrados de construcción.

El título se registró el 26 de agosto de 2019, año en el que Ríos González fue directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En su declaración, también reportó la adquisición de tres departamentos entre 1987, 1992 y 2004 y un terreno de 164 m². El primer departamento tuvo un valor de 7 mdp, el segundo, de 95 mil y el último de 470 mil pesos, el predio fue adquirido por un valor de 16 mil pesos.